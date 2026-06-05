بثينة كشك: تقديم الغش في قالب كوميدي يطمس الحدود بين الصواب والخطأ

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم السابق، أن أخطر ما يقدمه فيلم «برشامة» ليس المشاهد الكوميدية في حد ذاتها، وإنما الرسائل التربوية السلبية التي قد تترسخ في عقول الطلاب، مشيرة إلى أن تحويل الغش من جريمة يعاقب عليها القانون إلى موقف كوميدي يثير الضحك يمثل نوعًا من تزييف الوعي وهدم منظومة القيم داخل المجتمع.



جريمة أخلاقية وتربوية

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الغش يظل جريمة أخلاقية وتربوية قبل أن يكون مخالفة قانونية، وعندما تُقدم السينما الغشاش في صورة الشخص الذكي أو المظلوم الذي يستحق التعاطف، فإنها تمنحه شرعية أخلاقية غير مستحقة، وتطمس الحدود الفاصلة بين الصواب والخطأ في أذهان النشء.

تصوير أولياء الأمور وأفراد المجتمع

وأضافت أن من أخطر الرسائل التي تضمنها العمل تصوير أولياء الأمور وأفراد المجتمع خارج اللجان وكأنهم شركاء في عمليات الغش، الأمر الذي يحول الظاهرة من سلوك فردي إلى ما يشبه "مؤسسة مجتمعية" يتعاون الجميع على دعمها وحمايتها.

الكفاءة والأمانة المهنية

وشددت كشك على أن استمرار تقديم هذه النماذج قد يسهم في صناعة جيل اتكالي يبحث عن النجاح السريع بأي وسيلة، بعيدًا عن الاجتهاد والعمل الحقيقي، ما ينعكس مستقبلاً على مختلف المهن ويؤدي إلى ظهور نماذج تفتقر إلى الكفاءة والأمانة المهنية.



وأكدت أن مواجهة هذه الظواهر تبدأ من الأسرة عبر ترسيخ قيم النزاهة والاعتماد على الذات، وتفعيل الرقابة على المحتوى الذي يتابعه الأبناء، إلى جانب دور الإعلام في إبراز النماذج الناجحة التي حققت التفوق بالاجتهاد والكفاح، باعتبارها القدوة الحقيقية للأجيال الجديدة.

