بعد إجراءات الحكومة الأخيرة| كيف واجه القانون أعمال الغش والتسريب بالثانوية العامة؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الدولة لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة ومكافحة الغش بكافة أشكاله، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية.

وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الامتحانات بشكل شامل، من خلال استخدام وسائل رقابية وتكنولوجية حديثة للحد من أي محاولات تسريب أو غش، مشددًا على أن الحفاظ على مصداقية شهادة الثانوية العامة يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات فرضها القانون لمكافحة الغش في الثانوية العامة .

الحبس والغرامة عقوبة تسريب الامتحانات

أقر القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحانات

تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 21 من شهر يونيو الجاري.