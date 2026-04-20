الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تايلاند تتحدى أزمة مضيق هرمز بـ ربط المحيط الهندي بـ الهادي

أ ش أ

تعتزم تايلاند المضي قدمًا في خطة طويلة الأمد لربط المحيطين الهندي والهادئ، متجاوزة مضيق ملقا، وذلك بعد أن أبرزت التوترات المرتبطة بمضيق هرمز الأهمية الاستراتيجية لمسارات الشحن الحيوية.

وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكان، الذي يشرف على وزارة النقل، إن الحكومة ستسرّع الجهود لتطوير ما يُعرف بمشروع "الجسر البري"، وهو مشروع يهدف إلى تقليل زمن الشحن بشكل كبير بين المحيطين، مضيفًا أن تكلفة المبادرة قد تصل إلى 1 تريليون بات (31 مليار دولار)، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

وعند اكتمال المشروع، قد يسمح للسفن بتجنب الازدحام في مضيق ملقا، وتقليص زمن العبور بمتوسط 4 أيام، وخفض تكاليف الشحن بنحو 15%، ويُعالج المضيق حاليًا نحو 40% من التجارة العالمية، بما في ذلك معظم شحنات النفط من الشرق الأوسط إلى اقتصادات آسيوية كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتتضمن الخطة التايلاندية ربط ميناءين بحريين جديدين على جانبي شبه الجزيرة الجنوبية عبر شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية، ما يتيح نقل البضائع بسلاسة، ومع ذلك يرى منتقدون أن المشروع قد يكون غير مجدٍ اقتصاديًا وقد يسبب أضرارًا بيئية كبيرة.

وقال فيفات: "أظهر الصراع في الشرق الأوسط ميزة التحكم في مسارات النقل"، في إشارة إلى الفوضى في مضيق هرمز التي فاقمت أزمة الطاقة العالمية، مضيفًا: "ستتمتع تايلاند بميزة كبيرة من خلال تشغيل هذا الرابط بين المحيطين".

وللمضي قدمًا في المشروع، يتعين على الحكومة أولًا تمرير تشريع داعم، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا العام، وكانت التقديرات السابقة قد أشارت إلى أن تنفيذ المشروع قد يستغرق نحو 15 عامًا.

ونظرًا لمحدودية القدرة المالية، تخطط الحكومة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة عبر عملية طرح تنافسية، وقال فيفات إن عدة دول أبدت اهتمامًا بالمشروع خلال عروض ترويجية سابقة.

وبحسب مسؤولين تايلانديين، أبدت شركات مثل "دي بي وورلد" و"نيو وورلد ديفيلوبمنت" في هونج كونج اهتمامها بالمشروع، وأضاف فيفات: "مشروع بهذا الحجم سيدفع أيضًا الاستثمار ويوفر فرص عمل"، مشيرًا إلى أنه قد يخلق نحو 200,000 وظيفة جديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

نفقة

أسباب أزمة تنفيذ أحكام النفقة في حالات سفر الزوج للخارج.. فيديو

عقارات

أستاذ هندسة إنشائية: حوالي 7000 مبنى مهدد بالسقوط في الإسكندرية

العندلبب والموجي

والدي ترزي الألحان.. الموسيقار يحيى الموجي: العندليب قال لأبويا صوتك زي صوتي

بالصور

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد