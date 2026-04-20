تايلاند تتحدى أزمة مضيق هرمز بـ ربط المحيط الهندي بـ الهادي

تعتزم تايلاند المضي قدمًا في خطة طويلة الأمد لربط المحيطين الهندي والهادئ، متجاوزة مضيق ملقا، وذلك بعد أن أبرزت التوترات المرتبطة بمضيق هرمز الأهمية الاستراتيجية لمسارات الشحن الحيوية.

وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكان، الذي يشرف على وزارة النقل، إن الحكومة ستسرّع الجهود لتطوير ما يُعرف بمشروع "الجسر البري"، وهو مشروع يهدف إلى تقليل زمن الشحن بشكل كبير بين المحيطين، مضيفًا أن تكلفة المبادرة قد تصل إلى 1 تريليون بات (31 مليار دولار)، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

وعند اكتمال المشروع، قد يسمح للسفن بتجنب الازدحام في مضيق ملقا، وتقليص زمن العبور بمتوسط 4 أيام، وخفض تكاليف الشحن بنحو 15%، ويُعالج المضيق حاليًا نحو 40% من التجارة العالمية، بما في ذلك معظم شحنات النفط من الشرق الأوسط إلى اقتصادات آسيوية كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتتضمن الخطة التايلاندية ربط ميناءين بحريين جديدين على جانبي شبه الجزيرة الجنوبية عبر شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدية، ما يتيح نقل البضائع بسلاسة، ومع ذلك يرى منتقدون أن المشروع قد يكون غير مجدٍ اقتصاديًا وقد يسبب أضرارًا بيئية كبيرة.

وقال فيفات: "أظهر الصراع في الشرق الأوسط ميزة التحكم في مسارات النقل"، في إشارة إلى الفوضى في مضيق هرمز التي فاقمت أزمة الطاقة العالمية، مضيفًا: "ستتمتع تايلاند بميزة كبيرة من خلال تشغيل هذا الرابط بين المحيطين".

وللمضي قدمًا في المشروع، يتعين على الحكومة أولًا تمرير تشريع داعم، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا العام، وكانت التقديرات السابقة قد أشارت إلى أن تنفيذ المشروع قد يستغرق نحو 15 عامًا.

ونظرًا لمحدودية القدرة المالية، تخطط الحكومة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة عبر عملية طرح تنافسية، وقال فيفات إن عدة دول أبدت اهتمامًا بالمشروع خلال عروض ترويجية سابقة.

وبحسب مسؤولين تايلانديين، أبدت شركات مثل "دي بي وورلد" و"نيو وورلد ديفيلوبمنت" في هونج كونج اهتمامها بالمشروع، وأضاف فيفات: "مشروع بهذا الحجم سيدفع أيضًا الاستثمار ويوفر فرص عمل"، مشيرًا إلى أنه قد يخلق نحو 200,000 وظيفة جديدة.