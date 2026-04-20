بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التجسس لصالح إيران .. اعتقال إسرائيليين زورا وثائق استخباراتية عن تل أبيب وطهران

ناصر السيد

قدّم المدّعون العامّون في إسرائيل، يوم الاثنين، لائحة اتهام ضدّ شابين إسرائيليين من وسط البلاد، بتهمة العمل لصالح المخابرات الإيرانية، في ما وصفته السلطات الأمنية بأنه أحدث حلقة في سلسلة قضايا تتعلّق بجهود تجنيد إلكترونية مزعومة تستهدف مواطنين إسرائيليين.

تجسس إسرائيليين لصالح إيران

وفي بيان مشترك، أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ووحدة الجرائم الكبرى في المنطقة الوسطى التابعة للشرطة، بأنّ المتهم الرئيسي اعتُقل في مارس للاشتباه في تواصله، من ديسمبر 2025 وحتى الأول من مارس تقريبًا، مع عميل أجنبي إيراني، وتنفيذه مهامًا بتوجيهاته، مع علمه منذ البداية بأنه يتعامل مع جهة معادية.

وخلال تلك الفترة، بحسب السلطات، كشف المتهم عن معلومات شخصية تخصّه وعائلته، وأخبر العميل بأنّ شقيقه خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وادّعى زورًا أنه خدم في المخابرات العسكرية، وأرسل صورة لشقيقه يرتدي ما يبدو أنه بنطال زيّ عسكري إسرائيلي، ثمّ ادّعى لاحقًا أنه سمع محادثة تشير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدّان لشنّ هجوم على إيران.

يزعم المدعون كذلك أنه وافق على الانضمام إلى جهاز المخابرات الإيراني، وتفاوض على شروط هذا الاتفاق، وطُلب منه أيضاً تجنيد أشخاص آخرين لمهام مستقبلية. 

ويشير قرار الاتهام إلى أنه أرسل لاحقاً للعميل نسخاً من رخصة قيادته وجواز سفره كجزء من ترتيبات اجتماع في دبي.

وقالت السلطات إن التحقيق أسفر أيضاً عن اعتقال رجل آخر بعد أن زُعم أن المتهم الأول استعان به في إعداد مواد مزورة للعميل الأجنبي. 

ووفقاً لقرار الاتهام، استخدم المتهم الثاني الذكاء الاصطناعي لإعداد وثيقتين مزورتين تحملان العلم الإسرائيلي، بعد أن طُلب منه إنشاء ما يُفترض أن يكون وثائق تحتوي على معلومات سرية حول خطط إسرائيلية وأمريكية لمهاجمة إيران.

ويُعد هذا الاعتقال الأحدث في سلسلة متزايدة من القضايا التي تقول السلطات الإسرائيلية إن عملاء إيرانيين استخدموا فيها وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة للتواصل مع إسرائيليين، وعرض مبالغ مالية عليهم، وتكليفهم بمهام تصاعدت في بعض الحالات بمرور الوقت.

بحسب لائحة الاتهام، تم التواصل مع المتهم الرئيسي أولاً عبر مجموعة على تطبيق تيليجرام، وسُئل عما إذا كان سيقوم بأعمال "غير قانونية" مقابل المال. 

وذكر المدعون أنه وافق، وأنه خلال فترة التواصل، حوّل له العميل أكثر من 60 ألف شيكل عبر تطبيق المحفظة الرقمية BASE، بالإضافة إلى 16,900 شيكل إلى حسابه المصرفي.

ويزعم طلب التمديد أيضاً أن بعض الأموال التي حُوّلت إلى حسابه جاءت بعد أن قام عناصر إيرانيون، أو من يعملون لصالحهم، باختراق الحساب المصرفي لشركة تُدعى "غال أهزاكوت".

كما تزعم وثائق الاتهام أنه حاول تجنيد آخرين لتنفيذ أعمال عنف لصالح العميل الإيراني، بما في ذلك اعتداء في نيشر وإحراق سيارة خلال احتجاجات الحريديم في بني براك، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

في مارس ، وجّه المدّعون العامّون لائحة اتهام إلى فتىً يبلغ من العمر 14 عامًا من وسط إسرائيل، بتهمة تنفيذ مهامّ مدفوعة الأجر لصالح جهات معادية كان يعتقد أنها مرتبطة بإيران، شملت كتابة شعارات على الجدران، والتصوير قرب مستشفى إيخيلوف، وتوثيق أحياء في رامات غان، وتصوير أفق تل أبيب مع وصف منطقة كريا. 

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد تمّ تجنيده عبر تطبيق تيليجرام، وتلقّى أجره بعملات مشفّرة.

بعد أسابيع قليلة، ادّعى المحققون في قضية منفصلة أن مشتبهًا به آخر قام بمهام توثيق وشراء معدّات لصالح جهة معادية مقابل عملات مشفّرة. ووفقًا للمحققين، أثارت هذه القضية أيضًا شكوكًا حول إمكانية امتداد النشاط إلى إنتاج واختبار مواد متفجّرة.

وشهدت الأشهر الأخيرة إدانات أخرى بحق إسرائيليين، بحسب الاتهامات، استمروا في التواصل مع عملاء أجانب رغم تزايد المؤشرات التحذيرية.

وفي تقريرها السنوي الصادر في فبراير ، ذكر جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه تم توجيه اتهامات إلى 25 إسرائيليًا ومقيمًا أجنبيًا في عام 2025 بالتجسس لصالح إيران، بينما تم إحباط 120 عملية تجسس إيرانية منفصلة في ذلك العام. 

وأشار الجهاز حينها إلى أن محاولات تجنيد إسرائيليين ارتفعت بنسبة 400% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد