قطر والكويت تبحثان جهود خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن بالمنطقة

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، في اتصال هاتفي، مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

كما ناقش الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"- تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.