وزير خارجية الكويت يعرب عن دعم بلاده للإمارات ويدين المخطط الإرهابي لاستهدفها

أدان وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ووفقا للخارجية الكويتية، أعرب الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال عن تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.