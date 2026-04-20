الرئيس اللبناني يبحث مع السفير الأمريكي سبل تثبيت وقف إطلاق النار

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، حيث تم بحث التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية والإقليمية.

وتناول اللقاء الاتصالات التي أجراها الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، وما تخللها من بحث في سبل دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز الجهود الدولية لاحتواء التوترات.

كما تطرق البحث إلى مرحلة ما بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، حيث تم التشديد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، والبحث في الآليات الكفيلة بتثبيته ومنع أي خروقات قد تعيد التصعيد إلى الواجهة.