المطران كوسا يترأس قداس اليوم الثاني من تساعية القديس أنطونيوس البدواني

ترأس اليوم، سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، قداس اليوم الثاني من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، وذلك بكنيسته، بالظاهر.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الصلاة بعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "حكمة الصغار".

جاءت العظة ضمن سلسلة اللقاءات الروحية والاحتفالات المقامة استعدادًا لعيد القديس أنطونيوس البدواني، بمشاركة عدد من الكهنة، والراهبات، والمؤمنين، الذين توافدوا للمشاركة في الصلوات، والاحتفالات الروحية بهذه المناسبة المباركة.

الجدير بالذكر أن تساعية القديس أنطونيوس البدواني، تقام في الفترة من الرابع، وحتى الثاني عشر من يونيو الجاري.