تنسيق مصري - إقليمي مكثف حول تطورات المنطقة والمفاوضات بين واشنطن وطهران

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، و محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، و هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، يوم الاثنين ٢٠ أبريل، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر بالمنطقة.

شهدت الاتصالات تبادل الرؤى والتقييمات حول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لضمان إنجاح المسار الدبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد على أن دفع عملية التفاوض يمثل ركيزة أساسية للتوصل إلى تفاهمات ملموسة تضمن تثبيت وقف إطلاق النار وخفض حدة التصعيد وإنهاء الحرب، حيث توافقت الرؤى على أن الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات وتجنيب الإقليم مخاطر مزيد من عدم الاستقرار.