بطلب من البحرين.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الثلاثاء

تعقد بعد غد الثلاثاء دورة غير عادية لـ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بناءً على طلب مملكة البحرين.

كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل تصاعد التوترات والاعتداءات، مشدداً على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته الكاملة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى التي عقدت قبل أيام في نيويورك، وخُصصت لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة.

وفي مستهل كلمته، هنأ أبو الغيط مملكة البحرين على توليها رئاسة مجلس الأمن، مثمناً دورها في تعزيز التعاون بين المجلس والجامعة العربية، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المتشابكة التي تمر بها المنطقة.

وشدد الأمين العام على أن مجلس الأمن يجب أن يكون الملجأ الطبيعي للدول التي تتعرض لاعتداءات أو تهديدات، مؤكداً أن لديه الصلاحيات الكاملة لدعم هذه الدول وحماية سيادتها، بما يعزز الاستقرار العالمي.

وتطرق أبو الغيط إلى الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكداً رفضها الكامل.

وأوضح أن هذه الهجمات استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها مطارات وموانئ ومنشآت طاقة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وخسائر مادية جسيمة.

كما أكد أبو الغيط أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها بأي حال، خاصة في ظل التزام الدول العربية بسياسة حسن الجوار ورفضها الانخراط في الحرب، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، ومحملاً إيران المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.