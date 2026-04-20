الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: التفاوض والحوار السبيل الوحيد لتسوية النزاع بين أمريكا وإيران

فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الاثنين 20 ابريل "جان أرنو" المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط، وذلك في إطار جولة إقليمية يقوم بها المبعوث الاممي الى منطقة الشرق الاوسط. 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى قدم التهنئة للمبعوث الاممي على تعيينه فى منصبه مؤخرا لقيادة جهود الأمم المتحدة لدعم الامن والاستقرار بالشرق الأوسط، متمنياً له التوفيق في مهام عمله ومعربا عن التطلع للتعاون معه من أجل خفض التصعيد في المنطقة، ودعم الامن والاستقرار، وتحقيق النمو والازدهار لشعوب المنطقة.

وشهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر بشأن الأوضاع فى المنطقة، والجهود التى تبذلها مصر لدعم المسار التفاوضى بين الولايات المتحدة وايران للتوصل إلى تفاهمات تحقق التهدئة وخفض التصعيد، في ظل المنعطف الدقيق الذي يشهده الإقليم. وقد تطرق وزير الخارجية للتداعيات الوخيمة للحرب على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والامن الغذائي وحركة التجارة الدولية وأمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الحرب واحتواء تداعياتها الواسعة.

واعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لعقد الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، بحيث تسهم في التوصل لتفاهمات تؤدى إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وانهاء الحرب، مؤكدا ان التفاوض والحوار هما السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الشخصي للسكرتير العام عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا دعم الامم المتحدة للجهود التى تبذلها مصر لاستعادة الامن والاستقرار للمنطقة.

وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بشأن مختلف التطورات ذات الصلة، وبما يدعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جان أرنو المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة

