أرقام صادمة.. ترامب: إيران تخسر نصف مليار دولار يوميا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن إيران تخسر يوميا نصف مليار دولار، وهو رقم لا يمكن تحمله، حتى على المدى القصير.

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تنتصر في الحرب "بفارق كبير"، مكررًا مزاعمه بأن البحرية الإيرانية "تم تدميرها بالكامل".

ونشر ترامب، عدة منشورات اليوم على منصته "تروث سوشيال"، منتقدًا وسائل الإعلام هذه المرة، مضيفا "إذا قرأتم الأخبار الكاذبة... فستعتقدون أننا نخسر الحرب"، بحسب ما أفادت به شبكة سكاي نيوز.

وقال ترامب إن التقارير "أربكت" إيران في تقييمها لتأثير الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلادها، بما في ذلك على بحريتها وجيشها وقادتها وأنظمتها الدفاعية.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي أجبر على "تغيير النظام" في البلاد، وأن الحصار، الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، "يدمر إيران تدميرًا كاملًا".

وأضاف ترامب: "إنهم يخسرون 500 مليون دولار... يوميًا، وهو رقم لا يمكن تحمله، حتى على المدى القصير".