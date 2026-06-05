الغندور يوجه رسالة قوية بشأن ضرورة حسم البطولات داخل أرض الملعب وحده

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيها عن ضرورة حسم البطولات داخل أرض الملعب فقط بعيدًا عن أي وسائل أو تدخلات خارجية.

الغندور

وأكد الغندور في رسالته أن كرة القدم لعبة تنافسية شريفة، وأن الفوز يجب أن يكون عبر الأداء داخل المستطيل الأخضر فقط، مشددًا على أهمية اللعب النظيف واحترام المنافسة.

وأضاف:“عايز تاخد أي بطولة خدها في الملعب مش بالتليفونات ولا بالبيانات ولا الكلام والمداخلات ولا باللجان ولا بإقصاء المنافس.. الكرة رياضة تنافسية شريفة، اللعب النظيف أهم من اللعب برة الملعب، والكرة بالأقدام مش بالرغي والكلام.”.