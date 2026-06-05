الاتحاد السعودي يخطف هدف الهلال المحتمل.. عبدالرحمن غريب يقترب من العميد

اقترب عبدالرحمن غريب من الانتقال إلى الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة مجانية قد تمثل ضربة قوية لمنافسه التقليدي الهلال.

وكانت تقارير سابقة ربطت اسم جناح النصر بالانتقال إلى الهلال عقب انتهاء عقده مع "العالمي"، إلا أن صحيفة "اليوم" السعودية أكدت دخول الاتحاد بقوة في المفاوضات، ليصبح الأقرب لحسم الصفقة.

المستويات المميزة للاعب

ويأتي اهتمام الاتحاد بالتعاقد مع غريب بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب، خاصة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث كان أحد أبرز عناصر النصر في مشواره نحو المباراة النهائية.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في 8 مباريات بالبطولة القارية، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، كما ساهم بهدفين وتمريرتين حاسمتين خلال 23 مباراة في دوري روشن السعودي.

حال إتمام الصفقة

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود غريب إلى مدينة جدة من جديد، بعدما سبق له تمثيل الأهلي لمدة أربعة مواسم منذ تصعيده للفريق الأول عام 2018، قبل انتقاله إلى النصر في صيف 2022.

وتترقب جماهير الاتحاد والهلال تطورات المفاوضات خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة كل طرف في تدعيم صفوفه بعناصر محلية مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.