النصر ينافس الهلال على موهبة برشلونة في الميركاتو الصيفي

دخل النصر السعودي في منافسة قوية مع غريمه التقليدي الهلال السعودي؛ من أجل التعاقد مع لاعب وسط برشلونة الإسباني الشاب مارك كاسادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الهلال في وقت سابق بالتعاقد مع اللاعب الإسباني، في ظل تحركات إدارة برشلونة لإعادة البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن النصر أبدى هو الآخر اهتمامًا جادًا بضم مارك كاسادو، مستغلًا اقتراب اللاعب من الرحيل عن النادي الكتالوني بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي.



برشلونة يحدد سعر الصفقة

وحدد برشلونة قيمة التخلي عن لاعبه الشاب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة عند 20 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد يمثل عقبة أمام بعض الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ويُنتظر أن يعتمد النصر على ميزانيته الخاصة في إتمام صفقاته الأجنبية، ما يجعل حسم الصفقة مرتبطًا بالموقف المالي للنادي خلال الفترة المقبلة.



بديل محتمل لبروزوفيتش

ويأتي اهتمام النصر بضم كاسادو؛ في ظل التقارير التي تتحدث عن اقتراب رحيل النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بعدما تعثرت مفاوضات تجديد عقده وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

ويُنظر إلى كاسادو باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في برشلونة، رغم محدودية مشاركاته خلال الموسم الماضي، حيث لم تتجاوز دقائق لعبه أكثر قليلًا من 1000 دقيقة، وهو ما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة أكبر للظهور.



منافسة أوروبية وسعودية

ولا يقتصر الاهتمام باللاعب الإسباني على أندية الدوري السعودي فقط، إذ كشفت تقارير عديدة عن رغبة موناكو الفرنسي في التعاقد معه، إلى جانب اهتمام أندية أخرى تتابع موقفه مع برشلونة.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة صراعًا قويًا بين الهلال والنصر وعدد من الأندية الأوروبية لحسم مستقبل مارك كاسادو قبل انطلاق الموسم الجديد.