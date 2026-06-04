برشلونة يتمسك بحقوقه في أنسو فاتي.. شروط خاصة قبل انتقاله النهائي إلى موناكو

لا يزال مستقبل الإسباني أنسو فاتي محل اهتمام داخل أروقة برشلونة، رغم اقترابه من الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موناكو يقترب من تفعيل بند الشراء

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن موناكو يعتزم تفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 11 مليون يورو، بعد انتهاء فترة إعارته مع النادي الفرنسي، وسط وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين بشأن استمرار اللاعب بشكل دائم.

برشلونة لا يريد فقدان السيطرة على اللاعب

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لم تعلن حتى الآن رحيل فاتي بصورة رسمية، بسبب رغبتها في الحفاظ على بعض الحقوق المتعلقة بمستقبل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني يسعى لإدراج بند إعادة الشراء ضمن الاتفاق النهائي، أو الحصول على نسبة من أي عملية بيع مستقبلية، لضمان الاستفادة من اللاعب إذا استعاد مستواه وتألقه خلال السنوات المقبلة.

حماية استثمار طويل الأمد

وترى إدارة برشلونة أن أنسو فاتي لا يزال يمتلك إمكانات كبيرة رغم تراجع دوره خلال المواسم الأخيرة، ولذلك لا ترغب في التخلي عنه بشكل كامل دون الاحتفاظ ببعض السيطرة على مستقبله الرياضي.

مهلة حتى نهاية يونيو

ويمتلك موناكو مهلة حتى 30 يونيو الجاري لاتخاذ القرار النهائي بشأن تفعيل خيار شراء اللاعب وتحويل الإعارة إلى انتقال دائم، وهو ما قد يحسم مستقبل فاتي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وكان أنسو فاتي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في برشلونة خلال السنوات الماضية، قبل أن تؤثر الإصابات المتكررة على مسيرته، ليبحث عن فرصة جديدة لاستعادة بريقه بعيدًا عن ملعب "كامب نو".