الأشد منذ بداية الصيف| تحذير عاجل من الأرصاد على الهواء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن أن مصر تشهد حالياً الأجواء الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف لهذا العام.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن السمة المميزة لهذه الموجة هي طول مدتها التي تجاوزت الأسبوع، مما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، مشيرة إلى أننا مررنا بموجات مماثلة في سنوات سابقة، لكن الاستمرارية هي التحدي الحالي.

درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة المقاسة في الظل تتراوح ما بين 37 و39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، إلا أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يجعل الحرارة المحسوسة تصل إلى 41 درجة مئوية.

وحذرت من أن ذروة هذه الموجة ستكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث ستصل الحرارة إلى أعلى مستوياتها قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي.

تغيرات مناخية عالمية ومقارنات دولية

وأشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد إلى أن العالم أجمع يعاني من تغيرات مناخية حادة، لافتة إلى أن أوروبا ودول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) تشهد درجات حرارة قياسية تجاوزت الـ 50 درجة مئوية في بعض المناطق. وأكدت أن مصر، رغم شدة الحرارة الحالية، تظل أقل تأثراً مقارنة بهذه الدول، إلا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يظل ضرورة قصوى للتعامل مع هذا الطقس الاستثنائي.

موعد تحسن الطقس ونصائح للوقاية

وطمأنت الدكتورة منار غانم المواطنين بأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض والعودة للمعدلات الصيفية الطبيعية (35-36 درجة) اعتباراً من يوم الأحد المقبل. ووجهت مجموعة من النصائح الهامة، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة (من 12 ظهراً حتى 5 عصراً)، وارتداء غطاء للرأس، وتناول كميات كبيرة من السوائل والمياه، بالإضافة إلى ضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال أو الزجاجات المضغوطة وتهويتها جيداً.