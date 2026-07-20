قيادي بحزب العمال البريطاني: 5 ملفات رئيسية تنتظر رئيس الوزراء الجديد.. وبناء الثقة في الصدارة

أكد عمر إسماعيل، القيادي في حزب العمال البريطاني، أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام سيواجه منذ اليوم الأول 5 ملفات رئيسية، مشيراً إلى أن أولويته ستكون إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب والناخب البريطاني، بعد سنوات شهدت تراجعاً في ثقة الشارع السياسي بالحكومات والسياسيين، في ظل الضغوط التي يعانيها المواطنون.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السنوات الخمس الماضية شهدت اهتزازاً في ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية، إلى جانب بروز قضايا تتعلق بالفساد السياسي.

ولفت، إلى أن تعيين سفير بريطاني لدى الولايات المتحدة أثار تساؤلات بشأن الجوانب الأخلاقية المرتبطة بهذا التعيين، وهو ما أسهم في تعميق أزمة الثقة بين الشارع والحكومة.

تأييده الاعتراف بدولة فلسطين

وأوضح، أن ملفات إبستين كانت من بين العوامل التي أطاحت بكير ستارمر، مشيرًا، إلى أن تأييده الاعتراف بدولة فلسطين كان سبباً رئيسياً لرفض اللوبي الصهيوني داخل الحكومة البريطانية وداخل بريطانيا له، والعمل على إسقاطه، مؤكداً في الوقت ذاته أن فترة حكم ستارمر لم تخلُ من الأخطاء، لكنها شهدت أيضاً نجاحات.