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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة أوروبا يهنئون بيرنهام على توليه رئاسة وزراء بريطانيا

قادة أوروبا يهنئون بيرنهام على توليه رئاسة وزراء بريطانيا
قادة أوروبا يهنئون بيرنهام على توليه رئاسة وزراء بريطانيا
أ ش أ

هنأ قادة أوروبيون آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه اليوم الاثنين رئيسًا جديدًا لوزراء بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر.
وأعرب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد "لما فيه مصلحة مواطنينا وشركاتنا"، مشيدًا بـ"الزخم الإيجابي الجديد" الذي شهدته علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال كوستا "المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أقوى معًا".
كما هنّأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رئيس الوزراء الجديد، معربةً عن رغبتها في العمل معه على "تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من أجل أمن قارتنا المشترك وازدهار الشعوب على ضفتي القناة".
وبالمثل، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، عن أمله في العمل مع بيرنهام على تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع أيرلندا والاتحاد الأوروبي.
وقال مارتن "خلال فترة توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى، كان آندي من أشد الداعمين لتعزيز الروابط بين أيرلندا وبريطانيا. وقد سررت بلقائه في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال زياراته إلى أيرلندا العام الماضي".
ومن جانبه، قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس إن "المملكة المتحدة وألمانيا حليفتان وشريكتان وثيقتان، موجهًا لبيرنهام دعوة لزيارة برلين، في أول دعوة لزيارة خارجية يتلقاها رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
وأوضح ميرتس "إنّ علاقتنا الوثيقة تتجلى بوضوح في هذه الأوقات. أودّ بشدة مناقشة التحديات المقبلة معكم، ولذا أدعوكم بكلّ سرور لزيارة برلين قريبًا".
وأصبح آندي بيرنهام سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عشر سنوات. وشغل بيرنهام منصب عمدة مانشستر خلال السنوات التسع الماضية.

قادة أوروبيون آندي بيرنهام وزراء بريطانيا رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا

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