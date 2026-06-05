هنا جودة تتأهل لربع نهائي بطولة مقدونيا ستار كونتيندر لتنس الطاولة بمنافسات الفردي

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واصلت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، تألقها ببطولة مقدونيا ستار كونتيندر، المقامة خلال الفترة من 1-7 ، وذلك بتأهلها إلى الدور الربع النهائى بمنافسات فردى السيدات.

جاء ذلك عقب فوزها اليوم على لاعبة من فرنسا 3-1 بالدور الثانى "16”...وتواجه بالدور المقبل لاعبة من اليابان.

وتغلبت هنا جودة بالدور الاول الرئيسى "32” امس على لاعبة من امريكا 3-0.

وفى منافسات فردى الرجال، ودع عمر عصر المنافسات من الدور الثانى "16”، عقب الخسارة اليوم امام لاعب من بلجيكا 2-3 والفوز امس بالدور الاول "32” على لاعب من أسبانيا، صاعد من التصفيات ، 3-0.

وفى منافسات الزوجى المختلط ..ودع الزوجى عمر عصر وهنا جودة المنافسات من الدور الربع النهائى عقب الخسارة اليوم امام ثنائى كرواتى 0-3 والفوز امس بالدور الاول الرئيسى "ال16" على ثنائى فرنسى بنتيجة 3-1.

وصعد الثنائى المصرى للدور الاول الرئيسى عقب الفوز على ثنائى من فرنسا وهونج كونج 3-2 بالدور التمهيدى.