الصومال : دعم كامل مع الكويت في أي إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

التقى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، بنظيره طلال المطيري، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الجامعة العربية.

وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الصومال والكويت، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق في إطار العمل العربي المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأعرب السفير الصومالي عن تقدير بلاده للدور الكويتي الداعم للصومال، مشددًا على حرص مقديشو على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع، تعكس الروابط التاريخية بين البلدين.

كما أكد السفير أواري تضامن الصومال الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى وقوف بلاده إلى جانب الكويت في مختلف الظروف.

واختتم بالتأكيد على التزام الصومال بدعم جهود تعزيز التضامن العربي، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.