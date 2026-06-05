الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وإصابة 2 من الشرطة في تبادل إطلاق النار بقنا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة من جالبى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (عناصر إجرامية – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " قتل، مخدرات، سلاح نارى ، حريق عمد" ) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها ، وإتخاذهم من قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر البؤرة بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق قذائف نارية من مدفع أر بى جى تجاه القوات وقد أسفر التعامل عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومصرع 7 من عناصر البؤرة وضبط بحوزتهم (13 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 28 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 14 قطعة سلاح نارى “ مدفع أر بى جى، 2 رشاش متعدد، 10 بنادق آلية ، طبنجة”عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطة بقرابة (45) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.