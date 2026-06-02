الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء تحصيل شخص أموال من قائدى سيارات الأجرة دون وجه حق بعين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من قائدى سيارات الأجرة دون وجه حق بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وتبين قيامه بغسل السيارات المتواجدة بالمنطقة بناءً على طلب قائديها مقابل مبالغ مالية ، وعدم صحة ما تم تداوله بشأن قيامه بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات الأجرة بدون وجه حق وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.