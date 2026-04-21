كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية دفع فاتورة التليفون الارضي لتشغيل النت، في ظل استمرار الشركة المصرية للاتصالات في تطوير خدماتها الرقمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدفع وتعزيز منظومة التحول الإلكتروني، ويحد من التكدس داخل مراكز الخدمة، مع إتاحة إتمام المعاملات بسرعة وأمان.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي 2026

توفر الشركة باقة متنوعة من الوسائل الإلكترونية الحديثة لسداد الفواتير، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث يمكن للمستخدمين الدفع عبر قنوات متعددة تضمن سهولة الاستخدام ودقة الخدمة.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي 2026

تصدر الفاتورة في مواعيدها الدورية المعتادة، مع إتاحة فترة سماح للسداد. وفي حال التأخر، يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط، ثم تمنح مهلة إضافية قبل تطبيق غرامة تأخير قدرها 10 جنيهات أو 1.5% من قيمة الفاتورة، يليها قطع الخدمة مؤقتا لحين سداد المستحقات.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة عدة وسائل مرنة لسداد الفاتورة دون الحاجة لزيارة الفروع، وتشمل:

الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق My WE

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي

الدفع المباشر من خلال فروع الشركة

خدمات الدفع الإلكتروني مثل فودافون كاش وفوري وOrange Money وWE Pay، إلى جانب ماكينات الدفع الإلكتروني المختلفة

مكاتب البريد المصري

طرق الاستعلام عن الفاتورة

يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة وموعد استحقاقها من خلال عدة قنوات، أبرزها الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي، أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 19777، أو عبر تطبيق My WE.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة



الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات

اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

إدخال رقم الهاتف الأرضي مسبوقا بكود المحافظة

الضغط على عرض الفاتورة لمعرفة القيمة المستحقة

اختيار وسيلة الدفع المناسبة لإتمام السداد بسهولة

وتعكس هذه الخدمات توجها واضحا نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان سرعة وأمان عمليات الدفع والاستعلام.