كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية دفع فاتورة التليفون الارضي لتشغيل النت، في ظل استمرار الشركة المصرية للاتصالات في تطوير خدماتها الرقمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدفع وتعزيز منظومة التحول الإلكتروني، ويحد من التكدس داخل مراكز الخدمة، مع إتاحة إتمام المعاملات بسرعة وأمان.

توفر الشركة باقة متنوعة من الوسائل الإلكترونية الحديثة لسداد الفواتير، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث يمكن للمستخدمين الدفع عبر قنوات متعددة تضمن سهولة الاستخدام ودقة الخدمة.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي 2026

تصدر الفاتورة في مواعيدها الدورية المعتادة، مع إتاحة فترة سماح للسداد. وفي حال التأخر، يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط، ثم تمنح مهلة إضافية قبل تطبيق غرامة تأخير قدرها 10 جنيهات أو 1.5% من قيمة الفاتورة، يليها قطع الخدمة مؤقتا لحين سداد المستحقات.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة عدة وسائل مرنة لسداد الفاتورة دون الحاجة لزيارة الفروع، وتشمل:
الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق My WE
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي
الدفع المباشر من خلال فروع الشركة
خدمات الدفع الإلكتروني مثل فودافون كاش وفوري وOrange Money وWE Pay، إلى جانب ماكينات الدفع الإلكتروني المختلفة
مكاتب البريد المصري

طرق الاستعلام عن الفاتورة

يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة وموعد استحقاقها من خلال عدة قنوات، أبرزها الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي، أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 19777، أو عبر تطبيق My WE.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة


الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات
اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
إدخال رقم الهاتف الأرضي مسبوقا بكود المحافظة
الضغط على عرض الفاتورة لمعرفة القيمة المستحقة
اختيار وسيلة الدفع المناسبة لإتمام السداد بسهولة

وتعكس هذه الخدمات توجها واضحا نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان سرعة وأمان عمليات الدفع والاستعلام.

كيفية دفع فاتورة التليفون الارضي دفع فاتورة التليفون الارضي دفع فاتورة التليفون التليفون الارضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

رفع مخلفات

محافظ الجيزة يضبط فرز مخلفات داخل محال بشوارع المصرف وناهيا ويأمر بإخلائها وغلقها فورًا

محصول القمح ارشيفيه

حصاد 65 ألف فدان قمح بالوادي الجديد وتوريد 46 ألف طن للصوامع

رئيس مياه الشرب والصرف بالغربية

رئيس مياه الغربية يستقبل مدير وحدة مشروع تحسين الخدمة بمصرف كيتشنر

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد