خبير: الاتصال بشبكات الإنترنت المجانية يعرّض لمخاطر الاختراق وسرقة المعلومات

حذر خبير أمن المعلومات محمد الحارثي من استخدام شبكات "الواي فاي" المفتوحة في الأماكن العامة، مؤكدًا وجود فرق كبير بينها وبين الشبكات الرسمية المقدمة في الفنادق والمطارات ضمن خدمات الإقامة أو الزيارة.

وأوضح الحارثي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى، أن شبكات "الواي فاي" في الفنادق والمطارات تكون مؤمّنة وتخضع لإدارة الجهة المقدمة للخدمة، ما يجعلها أكثر أمانًا مقارنة بالشبكات المفتوحة في الشوارع أو المراكز التجارية.

وأشار إلى أن بعض الشبكات العامة قد يتم إنشاؤها من قبل جهات مجهولة بهدف اختراق الأجهزة أو سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين، لافتًا إلى أن طلب إدخال بيانات شخصية أو أرقام الهواتف للاتصال بالشبكة يمثل أحد أبرز مؤشرات الخطر.

وأكد أن الاتصال بشبكات الإنترنت المجانية في الأماكن العامة قد يعرّض المستخدمين لمخاطر الاختراق وسرقة المعلومات، ناصحًا بالاعتماد على خدمات الإنترنت الخاصة عبر الهاتف المحمول عند التواجد خارج المنزل، وعدم استخدام أي شبكة غير موثوقة إلا في حال التأكد من أنها تابعة لجهة رسمية مثل المطارات أو الفنادق.