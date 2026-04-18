درع رقمي للأبناء.. كيف تحمي أطفالك من فخاخ الإنترنت ومخاطره الخفية؟

حذر الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، عصام الحموري، من تزايد المخاطر التي تهدد الأطفال نتيجة الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية، مؤكدًا أن حماية الأبناء تبدأ من داخل الأسرة عبر التوعية والمتابعة المستمرة.

التعرض لمحتوى غير لائق

وأوضح الحموري، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وحياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العالم الرقمي يفرض تحديات متزايدة، أبرزها التنمر الإلكتروني، والتحرش، والتعرض لمحتوى غير لائق، إلى جانب الإدمان على استخدام الأجهزة.

غياب الرقابة الأسرية

وأشار إلى أن أخطر ما قد يتعرض له الأطفال عبر التطبيقات هو الوقوع ضحية للاستدراج والابتزاز الإلكتروني، حيث يمكن أن يتم استغلالهم للحصول على بيانات شخصية أو صور ومقاطع، قد تُستخدم لاحقًا للضغط عليهم، لافتًا إلى أن غياب الرقابة الأسرية يزيد من احتمالية وقوع مثل هذه الجرائم.

الحوار المفتوح وبناء الثقة

وأكد أن بعض تطبيقات المراقبة التي يلجأ إليها أولياء الأمور قد لا تكون آمنة كما يُعتقد، ما يعرض بيانات الأطفال للاختراق، مشددًا على أن الحماية الحقيقية لا تعتمد فقط على التكنولوجيا، بل على الحوار المفتوح وبناء الثقة بين الآباء والأبناء.

وأضاف أن هناك أدوات رقمية موثوقة تساعد الأسر في متابعة نشاط أطفالهم، مثل تطبيقات الرقابة الأبوية التي تتيح معرفة مدة استخدام الأجهزة، والتحكم في نوعية التطبيقات والمحتوى، فضلًا عن إمكانية تخصيص ما يتناسب مع الفئات العمرية.

مسارات غير آمنة

ولفت إلى أن الخطر لا يقتصر على ما يختاره الطفل، بل يمتد إلى المحتوى الذي يُعرض عليه تلقائيًا، حيث تقوم الخوارزميات بتوجيه إعلانات ومقاطع تتوافق مع اهتماماته، ما قد يقوده إلى مسارات غير آمنة بدافع الفضول.

تعزيز التواصل داخل الأسرة

واختتم الحموري تصريحاته بالتأكيد على أن بناء وعي رقمي لدى الأطفال، وتعزيز التواصل داخل الأسرة، يمثلان الركيزة الأساسية لحمايتهم من المخاطر المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.