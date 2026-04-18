قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني
أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

درع رقمي للأبناء.. كيف تحمي أطفالك من فخاخ الإنترنت ومخاطره الخفية؟

العالم الرقمي
العالم الرقمي
محمد البدوي

حذر الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، عصام الحموري، من تزايد المخاطر التي تهدد الأطفال نتيجة الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية، مؤكدًا أن حماية الأبناء تبدأ من داخل الأسرة عبر التوعية والمتابعة المستمرة.

التعرض لمحتوى غير لائق

وأوضح الحموري، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وحياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العالم الرقمي يفرض تحديات متزايدة، أبرزها التنمر الإلكتروني، والتحرش، والتعرض لمحتوى غير لائق، إلى جانب الإدمان على استخدام الأجهزة.

غياب الرقابة الأسرية 

وأشار إلى أن أخطر ما قد يتعرض له الأطفال عبر التطبيقات هو الوقوع ضحية للاستدراج والابتزاز الإلكتروني، حيث يمكن أن يتم استغلالهم للحصول على بيانات شخصية أو صور ومقاطع، قد تُستخدم لاحقًا للضغط عليهم، لافتًا إلى أن غياب الرقابة الأسرية يزيد من احتمالية وقوع مثل هذه الجرائم.

الحوار المفتوح وبناء الثقة

وأكد أن بعض تطبيقات المراقبة التي يلجأ إليها أولياء الأمور قد لا تكون آمنة كما يُعتقد، ما يعرض بيانات الأطفال للاختراق، مشددًا على أن الحماية الحقيقية لا تعتمد فقط على التكنولوجيا، بل على الحوار المفتوح وبناء الثقة بين الآباء والأبناء.

وأضاف أن هناك أدوات رقمية موثوقة تساعد الأسر في متابعة نشاط أطفالهم، مثل تطبيقات الرقابة الأبوية التي تتيح معرفة مدة استخدام الأجهزة، والتحكم في نوعية التطبيقات والمحتوى، فضلًا عن إمكانية تخصيص ما يتناسب مع الفئات العمرية.

مسارات غير آمنة

ولفت إلى أن الخطر لا يقتصر على ما يختاره الطفل، بل يمتد إلى المحتوى الذي يُعرض عليه تلقائيًا، حيث تقوم الخوارزميات بتوجيه إعلانات ومقاطع تتوافق مع اهتماماته، ما قد يقوده إلى مسارات غير آمنة بدافع الفضول.

تعزيز التواصل داخل الأسرة

واختتم الحموري تصريحاته بالتأكيد على أن بناء وعي رقمي لدى الأطفال، وتعزيز التواصل داخل الأسرة، يمثلان الركيزة الأساسية لحمايتهم من المخاطر المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.

الجرائم الإلكترونية التكنولوجيا الأجهزة الذكية التنمر التنمر الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

