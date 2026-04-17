برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإنتاج الحربي تعزز توطين التكنولوجيا

أكد النائب عبد الله حسن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات الإنتاج الحربي، تعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

وأوضح "حسن" في تصريح اليوم، أن توجه الدولة نحو تطوير شركات الإنتاج الحربي لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات القوات المسلحة، بل يمتد ليشمل دعم الصناعة الوطنية بشكل شامل، من خلال تحويل هذه الشركات إلى مراكز صناعية متقدمة تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مختلف القطاعات المدنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التركيز على توطين التكنولوجيا وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، يعكس رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، والانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى امتلاك أدوات التصنيع الحديثة، بما يدعم استقلال القرار الاقتصادي ويرفع من تنافسية المنتج المصري.

وأضاف "عبدالله حسن" أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الرقمية داخل منظومة الإنتاج الحربي، يمثل خطوة مهمة نحو بناء صناعة ذكية قائمة على الابتكار والكفاءة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد نائب البحر الاحمر أن، الاستثمار في العنصر البشري يأتي في صدارة أولويات هذه الرؤية، من خلال إعداد كوادر فنية وهندسية مؤهلة تكنولوجيًا، قادرة على قيادة عملية التطوير الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وضمان استدامة التقدم في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تسهم في تحقيق الاكتفاء الصناعي، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.