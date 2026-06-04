ماذا تقدم تويوتا شاص 2026.. وكم سعرها؟

تحافظ تويوتا شاص 2026 على مكانتها كواحدة من أكثر سيارات البيك أب انتشارًا في السعودية ودول الخليج، حيث ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بالاعتمادية والقدرة على العمل في البيئات الصعبة، نسبة إلى التصميم والقدرات الفنية.

محرك وأداء تويوتا شاص 2026

تعتمد تويوتا شاص موديل 2026 على محرك ديزل تيربو بسعة 2.8 لتر يتكون من أربع أسطوانات، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 201 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات وخيار اخر مانيوال بحسب الفئة.

تويوتا شاص 2026

ويعد نظام الدفع الرباعي من أبرز العناصر التي تعزز من إمكانات شاص في مختلف ظروف القيادة، خاصة في المناطق الرملية والطرق غير الممهدة، بينما يساعد العزم المرتفع للمحرك على توفير استجابة مناسبة عند عبور التضاريس المتنوعة.

رغم تركيزها على الأداء والقدرات العملية، توفر تويوتا شاص 2026 معدل استهلاك وقود يبلغ 11.7 كيلومتر لكل لتر، كما تتميز بخزان وقود كبير تصل سعته إلى 180 لترًا.

تويوتا شاص 2026

أبعاد تويوتا شاص 2026

تأتي السيارة بهيكل يعكس طبيعتها كسيارة بيك أب، حيث يبلغ طولها 5405 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1800 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1970 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3180 ملم، ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة 2135 كيلوجرامًا، في حين تصل قدرة التحميل إلى 1165 كيلوجرامًا.

منظومة أمان تويوتا شاص 2026

تأتي تويوتا شاص 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة، حيث وتضم السيارة وسادتين هوائيتين لحماية السائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر بأنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

تويوتا شاص 2026

وتتضمن تجهيزات السلامة أيضًا مجموعة من الأنظمة المساندة للسائق، مثل مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة، كما تدعم السيارة أنظمة حديثة حسب الفئات تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية وتقنية متابعة المسار والتنبيه عند مغادرة الحارة المرورية.

تويوتا شاص 2026

سعر السيارة تويوتا شاص 2026

تقدم تويوتا شاص 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 176.180 ريال للفئة DLX3 SC 4X4 DSL MT.