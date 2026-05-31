أبرز 5 سيارات كورية في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

تتنوع السيارات المقدمة في السوق المصري، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنيات المقدمة، إلى جانب اختلاف التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تنوع العلامات وبلد المنشأ، ومنها السيارات الكورية الجنوبية.

هيونداي توسان

دعمت هيونداي توسان بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,700,000 و 2,300,000 جنيه.

كيا سبورتاج

تأتي سيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار طراز DSG، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,799,900 وصولًا إلى 2,374,900 جنيه.

هيونداي I30

تستمد هيونداي I30 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانًا، وعزم دوران 253 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك، ويتراوح السعر بين 1,150,000 و 1,400,000 جنيه.

كيا K4

زودت كيا K4 بمحرك 1600 سي س، بقوة 123 حصانًا، 151 نيوتن متر، أو سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 190 حصانًا، وعزم دوران 264 نيوتن متر، وتبدأ أسعار السيارة من 1,499,900 وصولًا إلى 1,849,900 جنيه.

كي جي ام اكتيون

تعتمد كي جي ام اكتيون على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إنتاجية قدرها 163 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبدأ سعر السيارة من 1,925,000 إلى 2,125,000 جنيه.