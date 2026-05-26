أخبار السيارات| 5 موديلات 2026 تحت المليون جنيه.. إطلاق مرسيدس C 400 4MATIC الكهربائية 2026

أسعار شيفروليه تاهو موديل 2026 في السوق السعودي

تعزز سيارة شيفروليه تاهو من حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم في السوق السعودي، من خلال موديل 2026، حيث يجمع هذا الاصدار بين المساحات الواسعة والتجهيزات الحديثة وخيارات الأداء المعتمدة على محركات V8.

رسميًا.. إطلاق مرسيدس C 400 4MATIC الكهربائية 2026

كشفت Mercedes-Benz رسميًا عن إطلاق النسخة الكهربائية الكاملة من C-Class تحت اسم C 400 4MATIC Electric، حيث تواصل الشركة الألمانية توسيع حضورها في تطوير سيارات السيدان الكهربائية الفاخرة.

5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

فخامة الأداء الرياضي.. المواصفات الكاملة للسيارة لاندروفر ديسكفري| صور

تعتبر لاندروفر ديسكفري واحدة من أشهر سيارات الدفع الكلي الرياضية متعددة الاستخدام في العالم، حيث ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بفئة السيارات القادرة على الجمع بين الاستخدام العملي والقدرات المخصصة للطرق الوعرة.

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

في إنجاز جديد يعكس قوة وقدرات الشباب المصري في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، يستعد فريق سباقات جامعة عين شمس للمشاركة في منافسات «فورملا الطلاب» الدولية على حلبة سيلفرستون الشهيرة في إنجلترا خلال شهر يوليو المقبل، بسيارة فورملا كهربائية تم تصميمها وتصنيعها بالكامل بأيدي طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

بالأسعار.. 5 سيارات موديل 2026 تحت المليون جنيه

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، مع تنوع الأسعار أيضًا، وهي من أهم النقاط في عملية المعادلة الشرائية.

بقوة 356 حصانًا.. مواصفات ساوايست S06 DM الجديدة

تشهد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات توسعًا عالميًا واضحًا في الاعتماد على أنظمة الدفع الهجينة القابلة للشحن، ومن أبرز السيارات التي تعتمد على تلك التقنيات، قدمت سيارة ساوايست S06 DM الجديدة في السوق العالمي، مع باقة كبيرة من التجهيزات وتصميم الـ SUV الرياضي.

تقترب من العودة.. كرايسلر تستعد لإطلاق سيارات SUV بأسعار منخفضة

تستعد كرايسلر للدخول مجددًا إلى سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال مشروع جديد يستهدف فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث تسعى الشركة الأمريكية لاستعادة حضورها داخل واحدة من أكثر الفئات نموًا في سوق السيارات العالمي.

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

أزاحت مرسيدس الستار رسميا عن الجيل الجديد من Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe، في خطوة تمثل تحول تاريخي للقسم الرياضي الألماني بعد التخلي عن محركات الـV8 التقليدية لصالح منظومة كهربائية بالكامل.