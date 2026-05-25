بالأسعار.. 5 سيارات موديل 2026 تحت المليون جنيه

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، مع تنوع الأسعار أيضًا، وهي من أهم النقاط في عملية المعادلة الشرائية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات موديل 2026 تحت المليون جنيه

جيلي 2EX

تستمد جيلي 2EX قوتها من محرك كهربائي، يستطيع ضخ قوة قدرها 113 حصانًا، مع بطارية بمدى 395 كيلومتر، سعة 41 كيلووات، وبتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، وتبدأ أسعار السيارة من 749,900 إلى 849,899 جنيه.

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، مقترن بمحرك 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 755,000 و 815,000 جنيه.

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، وتقدم بسعر 759,900 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

دعمت ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو

تعتمد سوزوكي اسبريسو على محرك سعة 1000CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 630,000 جنيه.