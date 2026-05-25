الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فخامة الأداء الرياضي.. المواصفات الكاملة للسيارة لاندروفر ديسكفري| صور

صبري طلبه

تعتبر لاندروفر ديسكفري واحدة من أشهر سيارات الدفع الكلي الرياضية متعددة الاستخدام في العالم، حيث ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بفئة السيارات القادرة على الجمع بين الاستخدام العملي والقدرات المخصصة للطرق الوعرة. 

أبعاد لاندروفر ديسكفري

وتعتمد لاندروفر ديسكفري على تصميم خارجي يركز على الرحابة والمساحات الواسعة، حيث يبلغ طول السيارة 4,969 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,000 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,846 مم.

كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,923 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى ما بين 2,435 و2,488 كجم، مع الارتكاز على جنوط رياضية، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED.

محرك لاندروفر ديسكفري

تأتي ديسكفري بمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مدعومًا بتقنية الهايبرد الخفيفMHEV ، وتولد المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 360 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، بينما يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات يعمل مع نظام دفع كلي AWD. 

وتستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 6.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 209 كيلومترات في الساعة، في حين تسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 12.2 كيلومتر لكل لتر، إضافة إلى خزان وقود بسعة 90 لترًا.

تجهيزات لاندروفر ديسكفري

تأتي السيارة لاندروفر ديسكفري بشاشة معلومات وترفيه قياس 11.4 بوصة تدعم تقنيات البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية مع مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة أثناء القيادة، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

وتضم ديسكفري مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم الإلكتروني بالثبات والتحكم في قوى الجر لتحسين التماسك على الطرق المختلفة، كما تم تجهيز السيارة بعدد من الوسائد الهوائية وحساسات الحركة الأمامية والخلفية.

كما زودت السيارة بأنظمة مخصصة للقيادة على التضاريس الصعبة، من بينها مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إضافة إلى زر مساعد الانعطاف، ونظام تثبيت سرعة متكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام قراءة المسار الذي يتضمن التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله. 

