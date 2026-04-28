وحش الأداء الرياضي.. الكشف عن لاندروفر فريلاندر 8 الجديدة

شهد معرض بكين الدولي للسيارات 2026 الكشف عن طراز جديد يحمل اللقب فريلاندر 8 ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام ذات الطابع الفاخر، ويأتي هذا الطراز في إطار شراكة تجمع بين Chery وJaguar Land Rover.

تصميم لاندروفر فريلاندر 8

تعتمد Freelander 8 على تصميم عصري وضخم، من خلال واجهة أمامية حادة المعالم تتضمن عناصر إضاءة ذات طابع هجومي، مع خطوط واضحة تمنح السيارة مظهرًا صلبًا.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن السيارة تأتي بأبعاد أكبر مقارنة ببعض طرازات لاند روفر المعروفة، سواء من حيث الطول أو العرض أو الارتفاع، كما تم تزويدها بجنوط كبيرة الحجم، مع أقواس عجلات بارزة تضيف لمسة تصميمية تعزز من الطابع الرياضي.

تجهيزات لاندروفر فريلاندر 8

تقدم السيارة لاندروفر فريلاندر 8 مجموعة من التجهيزات، حيث تتوفر شاشة رئيسية لعرض المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة إضافية تمتد عبر المقصورة، كما تشمل التجهيزات مقاعد كهربائية، مع نظام صوتي عالي الأداء، ومنظومة الإضاءة المحيطية، إلى جانب سقف بانورامي.

وتم تزويد السيارة لاندروفر فريلاندر 8 بعدد من أنظمة الحماية وتقنيات دعم القيادة، التي تهدف إلى رفع مستوى الأمان أثناء التنقل، وتشمل هذه الأنظمة مجموعة من الحلول الإلكترونية، بالإضافة إلى مستشعرات الحركة، ومنظومة الوسائد الهوائية.

يرتكز هذا الطراز على منصة iMAX الجديدة، وهي قاعدة تطوير تهدف إلى دعم السيارات التي تعتمد على أنظمة دفع حديثة، سواء الكهربائية أو الهجينة.

وتتبنى فريلاندر 8 نظام تشغيل يعتمد على زيادة المدى، حيث تجمع بين الطاقة الكهربائية ومحرك داعم يساهم في إطالة مسافة القيادة، وتشير التقديرات إلى أن القوة الإجمالية تتجاوز 500 حصان، كما يمكن أن يصل المدى الكهربائي إلى قرابة 700 كيلومتر لكل شحنة.