الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة في تاريخها.. شاهد| لاندروفر ديفندر 130 البيك أب الجديدة

إبراهيم القادري

كشفت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر ديفندر 130 ، وتنتمي لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

مواصفات لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

صندوق سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب الخلفي يصل طولة إلي 1000 مم، وعرضه إلي 1400 مم، وذلك يدل علي ان الموديل مخصص لمن يبحث عن المظهر الفريد أكثر من الاستخدام العملي.

وتظهر لاندروفر ديفندر 130 البيك أب بـ عجلات خلفية أقرب كثير إلى منتصف الهيكل مقارنة بشاحنات البيك أب التقليدية .

محرك لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

تستمد سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، بجانب شاحن توربيني، وتنتج قوة 395 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب ، نظام تعليق أمامي بأنبوب صدمات ونوابض ملفوفة، وتعليق خلفي متعدد الوصلات، وتصل سرعتها القصوي إلي 191 كم/ساعة .

أبعاد  لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

تأتى سيارة  لاندروفر ديفندر 130 البيك أب بطول 5358 مم، وعرض 2008 مم، وارتفاع 1970 مم وبها صنودق خلفي يصل إلي 1000 مم .

مواصفات لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

زودت سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام ترفيه متقدم يدعم الاتصال بالهاتف الذكي، وبها مقاعد قماشية قابلة للطي، وتحكم كهربائي في المقود، ونظام صوت متطور.

تتميز لاندروفر ديفندر 130 البيك أب  بقدرتها الفائقة على التعامل مع التضاريس الوعرة، وبها نظام التحكم بالانزلاق والتحكم بالمقود الأوتوماتيك.

ويركز التصميم على الفخامة والأداء أكثر من التطبيق العملي، نظرًا لحجم صندوق التحميل الصغير، ويتوافر من سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب خيارات محركات مختلفة .

تاريخ شركة لاندروفر في صناعة السيارات

يعود تاريخ لاند روفر إلي عام 1948 كخط إنتاج تابع لشركة روفر البريطانية، وقبل ذلك كانت روفر تعمل في صناعة الدراجات منذ عام 1885، وتم إطلاق أول سيارة لاند روفر "سلسلة 1" في عام 1948، وبعد ذلك تم تأسيس لاند روفر كشركة منفصلة في عام 1978 تحت مظلة شركة بريتيش ليلاند.

شركة لاندروفر لاندروفر ديفندر 130 لاندروفر ديفندر 130 البيك أب مواصفات لاندروفر ديفندر 130 البيك أب محرك لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر: الإيمان بالفصح ثورة روحية تغيّر العالم بقوة الرجاء

بالصور

لمصابي متلازمة تكيس المبايض.. انتبهي من هذه الأطعمة

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

