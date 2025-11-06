لأول مرة في تاريخها.. شاهد| لاندروفر ديفندر 130 البيك أب الجديدة

كشفت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر ديفندر 130 ، وتنتمي لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

مواصفات لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

صندوق سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب الخلفي يصل طولة إلي 1000 مم، وعرضه إلي 1400 مم، وذلك يدل علي ان الموديل مخصص لمن يبحث عن المظهر الفريد أكثر من الاستخدام العملي.

لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

وتظهر لاندروفر ديفندر 130 البيك أب بـ عجلات خلفية أقرب كثير إلى منتصف الهيكل مقارنة بشاحنات البيك أب التقليدية .

محرك لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

تستمد سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، بجانب شاحن توربيني، وتنتج قوة 395 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

ويوجد بـ سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب ، نظام تعليق أمامي بأنبوب صدمات ونوابض ملفوفة، وتعليق خلفي متعدد الوصلات، وتصل سرعتها القصوي إلي 191 كم/ساعة .

أبعاد لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

تأتى سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب بطول 5358 مم، وعرض 2008 مم، وارتفاع 1970 مم وبها صنودق خلفي يصل إلي 1000 مم .

مواصفات لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

زودت سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام ترفيه متقدم يدعم الاتصال بالهاتف الذكي، وبها مقاعد قماشية قابلة للطي، وتحكم كهربائي في المقود، ونظام صوت متطور.

لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

تتميز لاندروفر ديفندر 130 البيك أب بقدرتها الفائقة على التعامل مع التضاريس الوعرة، وبها نظام التحكم بالانزلاق والتحكم بالمقود الأوتوماتيك.

لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

ويركز التصميم على الفخامة والأداء أكثر من التطبيق العملي، نظرًا لحجم صندوق التحميل الصغير، ويتوافر من سيارة لاندروفر ديفندر 130 البيك أب خيارات محركات مختلفة .

تاريخ شركة لاندروفر في صناعة السيارات

لاندروفر ديفندر 130 البيك أب

يعود تاريخ لاند روفر إلي عام 1948 كخط إنتاج تابع لشركة روفر البريطانية، وقبل ذلك كانت روفر تعمل في صناعة الدراجات منذ عام 1885، وتم إطلاق أول سيارة لاند روفر "سلسلة 1" في عام 1948، وبعد ذلك تم تأسيس لاند روفر كشركة منفصلة في عام 1978 تحت مظلة شركة بريتيش ليلاند.