لمدة 45 دقيقة .. تعليق الرحلات في مطار هانوفر بعد رصد طائرة مسيرة

أعلنت إدارة مطار هانوفر الألماني تعليق الرحلات بعد رصد طائرة مسيرة بالقرب من مدرج الهبوط.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مسؤول أمني القول: أن المطار أُغلق من الساعة 22:00 حتى الساعة 22:45 بالتوقيت المحلي مساء أمس الأربعاء بعدما أبلغ أحد الطيارين أثناء اقترابه من المطار عن رؤيته لطائرة مسيرة.

ووفق النتائج الأولية، فقد كانت الطائرة المسيّرة تحلق فوق منطقة صناعية مجاورة.



كما أشار المسؤول الأمني الألماني إلى أن ثلاث طائرات جرى تحويل مسارها، بينما تمكنت رحلات أخرى من الإقلاع والهبوط لاحقا بعد تأخيرات.

ويُشار إلى أن مطارات ألمانية أخرى شهدت في الأيام الماضية اضطرابات مماثلة بسبب رصد طائرات مسيرة.