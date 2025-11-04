إغلاق مطار بروكسل الدولي مؤقتا بعد رصد طائرة مسيرة في مجاله الجوي

أُغلق مطار بروكسل الدولي مؤقتا، مساء اليوم الثلاثاء، بعد رصد طائرة مسيرة في مجاله الجوي، مما أدى إلى تحويل الرحلات القادمة إلى مطار لييج الدولي وتعليق جميع الرحلات المغادرة.



وقالت متحدثة باسم هيئة مراقبة الحركة الجوية البلجيكية لوسائل الإعلام المحلية إن الحادث وقع قبيل الساعة الثامنة مساء، وأضافت: "لأسباب تتعلق بالسلامة، تم تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتا"، حسبما نقلت مجلة /بولتيكو/ في نسختها المختصة بالشأن الأوروبي.



ولم تُعرف بعد هوية مُشغل الطائرة المسيرة أو مصدرها، فيما يجري تقييم للموقف قبل استئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي.