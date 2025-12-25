شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان

كشفت شبكة أطباء السودان يوم الخميس، عن تفاصيل صادمة بشأن الأوضاع في ولاية غرب كردفان، والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع التي تقاتل ضد الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023 وارتكتب انتهاكات مروعة وجرائم حرب.

احتجاز النساء في كردفان

وأوضحت شبكة أطباء السودان، أن قوات الدعم السريع تحتجز نحو 73 امرأة و29 طفلة في مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، بدعوى انتماء ذويهن إلى القوات المسلحة السودانية.

وأكدت شبكة أطباء السودان في بيان لها أن قوة تتبع للدعم السريع احتجزت 29 طفلة و73 امرأة بمدينة المجلد، عقب اجتياح مدينة بابنوسة، بتهمة انتماء ذويهن للقوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أنه جرى ترحيلهن قسريًا واحتجازهن في ظروف إنسانية بالغة السوء، تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية والغذائية والنفسية.

وقالت الشبكة إن احتجاز النساء والأطفال يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق التي تحظر استهداف المدنيين أو استخدامهم كوسيلة ضغط خلال النزاعات المسلحة، كما يعرّض المحتجزات لمخاطر صحية جسيمة، خاصة في ظل انعدام الخدمات الطبية وانتشار الأوبئة.

وحملت شبكة أطباء السودان في بيانها، الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزات، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وضمان وصولهن الآمن إلى ذويهن، مع تمكين المنظمات الإنسانية والطبية من الوصول العاجل لتقديم الرعاية اللازمة لهن، وناشدت الشبكة في الوقت نفسه، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية تحمّل مسؤولياتها، والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للمدنيين، خاصة النساء والأطفال.

يذكر أن قوات الدعم السريع أعلنت في الأول من ديسمبر الجاري السيطرة على قيادة الفرقة 22 مشاة بمدينة بابنوسة، رئاسة الجيش بولاية غرب كردفان، بعد معارك عنيفة ضد الجيش السوداني، وأعقب ذلك اعتقال العشرات من أسر جنود وضباط الفرقة 22 مشاة، بينهن نساء وأطفال كانوا يقيمون داخل الفرقة، وجرى نقل بعضهم إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.