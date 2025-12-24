الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة أبوقمرة بمحلية كرنوي شمال دارفور، و ذلك بعدما شنت هجوماً عنيفاً على المنطقة، بحسب تقارير وسائل إعلام عربية.





السيرة على منطقة أبوقمرة



و ذكرت قوات الدعم السريع، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها سيطرت على منطقة أبوقمرة بشمال دارفور، مشيرة إلى مواصلة تقدمها حتى منطقة أمبرو بشمال دارفور.





وأوضحت أنها قامت بنشر فرق عسكرية في محلية كرنوي والمناطق المجاورة لها.





وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة العربية، بأن قوات الدعم السريع تمكنت من دخول أبوقمرة واستعادتها من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور التي سيطرت عليها خلال الأشهر الماضية.





و أكدت أن قوات الدعم السريع حشدت خلال الأيام الثلاثة الماضية المزيد من مقاتليها بمحور الصحراء، تمهيداً لشن هجوم جدي على آخر ثلاث محليات بولاية شمال دارفور في الجزء الشمالي الغربي من الولاية وهي (أمبرو، وكرنوي والطينة).





و يذكر أن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور سقطت في أيدي الدعم السريع في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى فرار 400 ألف شخص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.