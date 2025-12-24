نتنياهو: سنواصل الاستثمار في تطوير سلاح الجو وسنمنع الآخرين من ذلك

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حكومته ستواصل الاستثمار في تطوير سلاح الجو ومنع أطراف أخرى من الحصول على قدرات مماثلة، مشددا على أن الحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط يمثل عنصرا أساسيا في أمنها القومي.



التفوق الجوي أمن قومي

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن تفوق إسرائيل الجوي في الشرق الأوسط حجر الزاوية في أمننا القومي، وسنواصل تزويد قواتنا الجوية بأفضل المعدات، وسنمنع أيضا من يجب منعه من الحصول عليها".



وقال نتنياهو في تصريحاته إن إسرائيل ترى في السيطرة الجوية عاملا حاسما لضمان أمنها، مؤكدا التزامه بمواصلة تزويد القوات الجوية بأحدث وأفضل المعدات المتاحة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار حديث نتنياهو عن التحديات الأمنية الراهنة، حيث أشار إلى ظهور تهديدات جديدة في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لا تسعى إلى صراعات، لكنها تتابع التطورات عن كثب وتستعد للتعامل معها.