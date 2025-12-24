قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إسرائيل تهدم منزل متهم فلسطيني بتنفيذ هجوم بالأراضي المحتلة

جندي الاحتلال
جندي الاحتلال
محمد على

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم الأربعاء منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم طعن وإطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيلي في وقت سابق من هذا العام.

في العاشر من يوليو، قتل مهاجمان  في منطقة تسوق بالقرب من القدس، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهما ويرديهما قتيلين.

يوم الأربعاء، دخلت جرافات الجيش الإسرائيلي قرية البزارية في الضفة الغربية المحتلة، ودمرت منزل عائلة أحد المهاجمين بعد إخلائه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل الذي نفذ هجوم إطلاق النار والطعن عند مفترق غوش".

استنكر حازم ياسين، رئيس المجلس البلدي لمدينة البزارية، ما وصفه بأنه "جريمة شنيعة".

قال إن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل القرية منذ الفجر استعداداً للهدم.

وقال: "أغلقت المدارس كإجراء احترازي"، مضيفاً أن عائلة المتهم المزعزم انتقلت من المنزل قبل حوالي شهر بعد إخطارها بقرار هدم المنزل.

تدافع الحكومة عن الأثر الرادع لعمليات الهدم هذه، لكن المنتقدين يدينون هذه الممارسة باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يترك العائلات بلا مأوى.

تصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الحرب في غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قتل الجنود أو المستوطنون الإسرائيليون أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية.

فلسطين الإسرائيلي فلسطيني طعن مقتل إسرائيلي

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

رئيس الوزراء

مدبولي: مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة علي رأس أولويات الحكومة

وزير المالية

انتهاء المراجعة الخامسة والسادسة.. وزير المالية: زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت ناجحة

مصطفى مدبولي

مدبولي: برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي أمامه عام وينتهي

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

