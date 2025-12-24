إسرائيل تهدم منزل متهم فلسطيني بتنفيذ هجوم بالأراضي المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم الأربعاء منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم طعن وإطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيلي في وقت سابق من هذا العام.

في العاشر من يوليو، قتل مهاجمان في منطقة تسوق بالقرب من القدس، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهما ويرديهما قتيلين.

يوم الأربعاء، دخلت جرافات الجيش الإسرائيلي قرية البزارية في الضفة الغربية المحتلة، ودمرت منزل عائلة أحد المهاجمين بعد إخلائه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل الذي نفذ هجوم إطلاق النار والطعن عند مفترق غوش".

استنكر حازم ياسين، رئيس المجلس البلدي لمدينة البزارية، ما وصفه بأنه "جريمة شنيعة".

قال إن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل القرية منذ الفجر استعداداً للهدم.

وقال: "أغلقت المدارس كإجراء احترازي"، مضيفاً أن عائلة المتهم المزعزم انتقلت من المنزل قبل حوالي شهر بعد إخطارها بقرار هدم المنزل.

تدافع الحكومة عن الأثر الرادع لعمليات الهدم هذه، لكن المنتقدين يدينون هذه الممارسة باعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يترك العائلات بلا مأوى.

تصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الحرب في غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قتل الجنود أو المستوطنون الإسرائيليون أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية.