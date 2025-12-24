قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من 69 إلى 500 مدرسة.. وزير التعليم يكشف خطة التوسع في المدارس اليابانية خلال السنوات المقبلة
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
أخبار العالم

مكتب نتنياهو يتوعد حماس بعد إصابة ضابط في جيش الاحتلال

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل سترد "بالطريقة المناسبة" في أعقاب انتهاك مزعوم من جانب حماس لوقف إطلاق النار الجاري في غزة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء: "تواصل منظمة حماس انتهاك وقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة".

زعم المكتب:" تأكدت نوايا حماس العنيفة وانتهاكاتها اليوم بتفجيرها عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي".

وجاء هذا البيان عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط  بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع على مركبة مدرعة خلال عملية للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح بقطاع غزة اليوم الأربعاء.  

مكتب نتنياهو نتنياهو ضابط جيش الإحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

رحيل رئيس الأركان الليبي: الأردن يعزي بوفاة الفريق الحداد ومرافقيه

رحيل رئيس الأركان الليبي.. الأردن يعزي بوفاة الفريق الحداد ومرافقيه

نتنياهو

مكتب نتنياهو يتوعد حماس بعد إصابة ضابط في جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

