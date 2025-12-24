مكتب نتنياهو يتوعد حماس بعد إصابة ضابط في جيش الاحتلال

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل سترد "بالطريقة المناسبة" في أعقاب انتهاك مزعوم من جانب حماس لوقف إطلاق النار الجاري في غزة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء: "تواصل منظمة حماس انتهاك وقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة".

زعم المكتب:" تأكدت نوايا حماس العنيفة وانتهاكاتها اليوم بتفجيرها عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي".

وجاء هذا البيان عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع على مركبة مدرعة خلال عملية للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح بقطاع غزة اليوم الأربعاء.