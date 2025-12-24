مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه تعرف على هوية مسؤول مالي في حركة حماس، قُتل قبل أسبوعين في غارة جوية على قطاع غزة.

وزعم الاحتلال أن المسئول هو “عبد الحي زاقوت”، المسؤول المالي في الجناح العسكري لحماس، والذي قُتل في 13 ديسمبر في نفس الغارة التي أسفرت عن مقتل القائد العسكري رائد سعد، الذي تعتبره إسرائيل أحد مهندسي هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، إن زاقوت قُتل أثناء وجوده في سيارة برفقة رائد سعد في "عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)".

وذكر أدرعي :أن زقت "كان ينتمي إلى القسم المالي للجناح العسكري" لحماس.

وزعم : "على مدار العام الماضي، كان زاقوت مسؤولاً عن جمع وتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحماس بهدف مواصلة القتال ضد إسرائيل".

أكد خليل الحية، قائد حركة حماس في قطاع غزة، في 14 ديسمبر، مقتل رائد سعد و"رفاقه"، دون أن يذكر اسم زاقوت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سعد كان يرأس مقر إنتاج الأسلحة التابع للجناح العسكري لحماس، ويشرف على تعزيز قدرات الحركة.

ومنذ 10 أكتوبر، تسود هدنة هشة في قطاع غزة، رغم تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بانتهاكها.

أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية الانتقامية عن استشهاد أكثر من 70 ألف شخص في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

