قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بمزيد من الجهد لوقف التهجير قسرا

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
أ ش أ

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني و نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور تحسين الأسطل، أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهود لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات إسرائيلية باتت واضحة تهدف إلى الاستمرار في عملية التهجير القسري من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.


وقال الأسطل، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الأربعاء،: " إن الاحتلال في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأهمها تقليص مساحة قطاع غزة إلى أقل من 30 %، من خلال فرض واقع جديد على الأرض تحت ثغرات عسكرية وأوامر إخلاء بالقوة العسكرية المفرطة وعمليات قسر ممنهجة، فضلا عن تدمير المنازل والبنى التحتية، في المنطقة التي تسمى بـ منطقة الخط الأصفر".


وشدد على أن الشعب الفلسطيني أمام حرب إبادة مستمرة وانتهاك واضح للاتفاقيات الدولية، كان آخرها منع الاحتلال الإذاعات ووسائل الإعلام التي أطلقت عليها الاجنبية من دخول قطاع غزة، متوقعا في الوقت نفسه أن هذا القرار الإسرائيلي يأتي تمهيدا لشن عملية واسعة النطاق لتهجير الشعب من أرضه بعيدا عن مرأى العالم.


وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأسطل :"إن نتنياهو يحاول من خلال هذه الزيارات إضفاء شرعية حتى يظل هاربا من العدالة الدولية"، لافتا إلى أن نتنياهو يحاول أن يتهرب من استحقاق المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام. 


واستنكر عضو المجلس الوطني الفلسطيني بشدة استخدام إسرائيل الأوضاع الكارثية في غزة والمنخفضات الجوية من خلال منع المنظمات الإنسانية من دخول القطاع واستغلال معاناة المواطنين كورقة ضغط سياسية. 
 

عضو المجلس الوطني الفلسطيني نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل الشعب الفلسطيني سياسات إسرائيلية قطاع غزة الضفة الغربية القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

الضرائب

الإفتاء: التهرب من دفع الضرائب والجمارك غير جائز شرعًا

دار الإفتاء المصرية تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

دار الإفتاء تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس تُرشد الشباب إلى أهم قيم والوسطية والاعتدال

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس

بالصور

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد