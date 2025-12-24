المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بمزيد من الجهد لوقف التهجير قسرا

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني و نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور تحسين الأسطل، أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهود لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات إسرائيلية باتت واضحة تهدف إلى الاستمرار في عملية التهجير القسري من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.



وقال الأسطل، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الأربعاء،: " إن الاحتلال في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأهمها تقليص مساحة قطاع غزة إلى أقل من 30 %، من خلال فرض واقع جديد على الأرض تحت ثغرات عسكرية وأوامر إخلاء بالقوة العسكرية المفرطة وعمليات قسر ممنهجة، فضلا عن تدمير المنازل والبنى التحتية، في المنطقة التي تسمى بـ منطقة الخط الأصفر".



وشدد على أن الشعب الفلسطيني أمام حرب إبادة مستمرة وانتهاك واضح للاتفاقيات الدولية، كان آخرها منع الاحتلال الإذاعات ووسائل الإعلام التي أطلقت عليها الاجنبية من دخول قطاع غزة، متوقعا في الوقت نفسه أن هذا القرار الإسرائيلي يأتي تمهيدا لشن عملية واسعة النطاق لتهجير الشعب من أرضه بعيدا عن مرأى العالم.



وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأسطل :"إن نتنياهو يحاول من خلال هذه الزيارات إضفاء شرعية حتى يظل هاربا من العدالة الدولية"، لافتا إلى أن نتنياهو يحاول أن يتهرب من استحقاق المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.



واستنكر عضو المجلس الوطني الفلسطيني بشدة استخدام إسرائيل الأوضاع الكارثية في غزة والمنخفضات الجوية من خلال منع المنظمات الإنسانية من دخول القطاع واستغلال معاناة المواطنين كورقة ضغط سياسية.

