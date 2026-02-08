ارتفاع جديد في الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأحد 8 فبراير 2025

تشهد البلاد اليوم الأحد 8 فبراير 2026 ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على معظم المناطق، ومائل للبرودة ليلًا.

نشاط رياح وأتربة على عدة مناطق

يشهد الطقس نشاطًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم في الساعة، وذلك على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، وقد يؤدى ذلك إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تظهر أتربة عالقة على بعض مناطق جنوب الصعيد، مع تكوُّن سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 30

العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 18 والعظمى 31

بنها: الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

دمنهور: الصغرى 16 والعظمى 29

وادى النطرون: الصغرى 18 والعظمى 30

كفر الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 28

المنصورة: الصغرى 17 والعظمى 29

الزقازيق: الصغرى 19 والعظمى 29

شبين الكوم: الصغرى 16 والعظمى 30

طنطا: الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في مدن السواحل الشمالية

دمياط: الصغرى 17 والعظمى 29

بورسعيد: الصغرى 19 والعظمى 30

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 28

العلمين: الصغرى 15 والعظمى 28

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 25

السلوم: الصغرى 16 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة في مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: الصغرى 17 والعظمى 32

السويس: الصغرى 16 والعظمى 29

العريش: الصغرى 16 والعظمى 32

رفح: الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة في جنوب سيناء

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 29

نخل: الصغرى 12 والعظمى 30

كاترين: الصغرى 07 والعظمى 22

الطور: الصغرى 16 والعظمى 27

طابا: الصغرى 15 والعظمى 28

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 27

مرسى علم: الصغرى 17 والعظمى 28

شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 27

أبو رماد: الصغرى 17 والعظمى 26

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في شمال الصعيد

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 31

بنى سويف: الصغرى 14 والعظمى 31

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 32

درجات الحرارة في جنوب الصعيد