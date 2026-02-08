قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

84 يوما دراسيا.. تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الترم الثاني 2026 ومواعيد الامتحانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وشهدت المدارس اليوم ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب والمعلمين، بالتزامن مع انتظام الدراسة اليوم في مدارس جميع محافظات الجمهورية .

تنتظم الدراسة اليوم في أول أيام الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت .

وكانت قد بدأت الدراسة في الترم الثاني 2026 أمس السبت ، في مدارس  12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، المدارس استعدت لإستقبال الطلاب وبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، في إطار خطة متكاملة تستهدف انتظام الدراسة منذ اليوم الأول وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وقالت مديريات التربية والتعليم : شملت الاستعدادات تنفيذ أعمال النظافة والتطهير ، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع إعادة تنظيم الفصول والحجرات الدراسية، وتجهيز المكتبات والمعامل بما يدعم العملية التعليمية ويرفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية المعتمدة، وتوزيع المناهج الدراسية على النحو الذي يضمن الالتزام بالخطة الزمنية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع التأكيد على الانضباط المدرسي والمتابعة اليومية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الترم الثاني 2026 الترم الثاني

