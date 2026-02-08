انتظام الدراسة بمدارس القاهرة والمحافظات ..وتعليمات بتحقيق الانضباط وتوفير بيئة محفزة للطلاب

تنتظم الدراسة اليوم في أول أيام الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات التي لا تطبيق اجازة السبت .

وكانت قد بدأت الدراسة في الترم الثاني 2026 أمس السبت ، في مدارس 12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، المدارس استعدت لإستقبال الطلاب وبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، في إطار خطة متكاملة تستهدف انتظام الدراسة منذ اليوم الأول وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وقالت مديريات التربية والتعليم : شملت الاستعدادات تنفيذ أعمال النظافة والتطهير ، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع إعادة تنظيم الفصول والحجرات الدراسية، وتجهيز المكتبات والمعامل بما يدعم العملية التعليمية ويرفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية المعتمدة، وتوزيع المناهج الدراسية على النحو الذي يضمن الالتزام بالخطة الزمنية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع التأكيد على الانضباط المدرسي والمتابعة اليومية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة الميدانية لضمان انتظام الدراسة، وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلاب.

الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :