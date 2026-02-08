متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟.. استشارية أسرية توضح

قالت سماح عبد الفتاح، الاستشارية الأسرية، إن شهر رمضان يمثل فرحة كبيرة للأطفال، إلا أن بعض الآباء يقعون في خطأ متكرر؛ حين يرددون على الطفل أنه ما زال صغيرًا ولا يستطيع الصيام، حتى يكبر دون أن يعتاد عليه؛ فيجده ثقيلًا وشاقًا فيما بعد، مؤكدة أن هذا الأسلوب قد يحرم الطفل من التدرج الطبيعي في العبادة.

وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن الصيام لا يُقاس بالصلاة، ولا يوجد نص صريح في السنة النبوية يحدد سنًا معينًا لبدء الصيام.

وأشارت إلى أن الفقهاء ربطوا الأمر بـ"قدرة الطفل على التمييز وفهم العبادة وتحملها"، مؤكدة أن المطلوب من الأسرة هو “تحبيب الطفل في الصيام” و"تدريجه فيه" دون إجبار أو تعنيف.

وأضافت أن التدرج يكون من خلال صيام ساعات محددة، مثل الصيام حتى الظهر ثم العصر، أو الامتناع عن الطعام دون الشراب أو العكس، مع السماح للطفل بالشرب؛ إذا شعر بالتعب في بداية التدريب، مع محاولة إشغاله وإلهائه باللعب والأنشطة الإيجابية اللطيفة المرتبطة بجمال أجواء رمضان.

وأشارت إلى أنه يمكن البدء بتعويد الطفل على الصيام من خلال النوافل والسنن مثل صيام الإثنين والخميس ويوم عرفة، بدلًا من مطالبته بصيام الشهر كاملًا مرة واحدة.

وأكدت أن تهيئة الطفل نفسيًا للاحتفال برمضان؛ أمر مهم، مثل شراء “الفانوس والزينة” و"مشاركته في تزيين البيت"، وهي عادات لا تتعارض مع الدين؛ بل تزرع البهجة والارتباط بالشهر الكريم.

ونوهت بضرورة “وضع جدول عبادات بسيط للأطفال”، لا يقتصر على الصلاة فقط؛ بل يشمل الصلاة في المسجد مع الوالد، وأذكارًا سهلة وبسيطة، يساعدهم على الانتظام في العبادة، ويجعل شهر رمضان بداية جميلة لترسيخ حب الطاعة والالتزام الديني في نفوسهم منذ الصغر.