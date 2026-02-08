طعن زوجته بسلاح أبيض.. الأمن يضبط المتهم بطهطا في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم في واقعة التعدي على زوجته بسلاح أبيض بقرية بنجا دائرة مركز طهطا شمال المحافظة؛ عقب إصابتها بطعنة خطيرة إثر خلافات أسرية بينهما.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول المدعوة "بسمة. ع"، 22 عامًا، ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة بسلاح أبيض، مع ادعاء تعدي زوجها عليها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين داخل مسكنهما بنجع حمد، تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها الزوج على التعدي على زوجته مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابتها بإصابة بالغة.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية بينهما، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم وضعها تحت الملاحظة الطبية نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، مع استمرار التحريات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.