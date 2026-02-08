عمرو الليثي ببرنامج أبواب الخير: الحياة كلها نصيب وكل شئ بوقته

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر: «لو ليك نصيب فى حاجة هتاخدها... رغم استحالة الأسباب... ولو مش نصيبك هتروح منك... حتى لو كانت ملكك».

وتابع عمرو الليثي: «الحياة كلها نصيب... وكل شئ بوقته... مفيش حاجة متأخرة... مفيش حاجة هتفوتك.. السهل ممكن يتحول صعب... فى لحظة... والمستحيل يتحول ممكن... فى لحظة».

وأضاف عمرو الليثي: «المكتوب لة يكمل هيكمل... بالشكل والوقت المكتوب لية... احنا بنمشي فى طريق طويل... ويقرب منك اللى بتتمناة... وفى النهاية... يطلع مش نصيبك».

واستطرد، عمرو الليثي: «أول الصبر... تسليم... تسليم إن مش كل خطة بنحطها لازم تتحقق... ولا كل حاجة اتخيلنا نعيشها هتحصل."

- عيش اللحظة: "عيش اللحظة... وتوكل على اللي خلقك... عيش بكل ما تملك وقدم كل اللي تقدر تقدمه».

وحول السعادة، قال عمرو الليثي: «السعادة مش مستحيلة لكن سهلة وبسيطة... السعادة في التسليم لله سبحانه وتعالى».

وتابع: «لما تلاقى قوت يومك... دة ستر من العوز والجوع... لما ربنا يعطينا كل ما هو حلال وطيب... دة ستر من الله.. استر تستر... استر أخوك... ربنا حيسترك ويسعدك وينور سكتك».

وأضاف عمرو الليثي: «نرضى باللى قسمة رب السماوات والأرض... نرضى بالمكتوب... نرضى باللى كتبه ربنا لنا.. مهمتك الأولى والأخيرة هي السعى... واوعى تستنى نتايج محددة».

برنامج أبواب الخير

يحمل البرنامج العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويساهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

يذاع برنامج “أبواب الخير” في الثالثة مساء الأحد، والإعادة يوم الاثنين من الساعة ١٢ إلى الواحدة ظهراً بإذاعة راديو مصر.