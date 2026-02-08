قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
برلماني: «حياة كريمة» برؤية الرئيس السيسي تحصد تقديرًا دوليًا على نجاح التنمية في الريف المصري
تأجيل استئناف المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه لـ 17 فبراير
10 فبراير.. انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الثامن عشر بجامعة قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة

في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
ولاء خنيزي

يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شادية، التي وُلدت في الثامن من فبراير عام 1931، فحفرت اسمها في سماء الفن بحروف من نور، وصنعت لنفسها مكانة رفيعة بين أهم نجمات السينما العربية، ورغم هذا المجد الفني الكبير، ظل في قلبها حلم إنساني بسيط لم يتحقق، هو حلم الأمومة الذي تمنّته طويلًا.

وقد ظهر هذا الحلم جليًا في مخطوطة قديمة نُشرت لها في إحدى المجلات المصرية بعنوان «بخط إيدي»، حين سُئلت عن أمنيتها بعيدًا عن الفن، فكتبت بصدق واضح: «أمنيتي أن يكون عندي دستة أطفال في سن الخمسين»، لتكشف عن جانب إنساني رقيق في شخصية نجمة أحبها الملايين.

اسمها الحقيقي ونشأتها

وُلدت شادية واسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال في منطقة الحلمية الجديدة بحي عابدين في القاهرة، وكان ذلك في الثامن من فبراير عام 1931، وكان والدها مهندسًا زراعيًا ومشرفًا على الأراضي الملكية، ولها شقيقة واحدة تُدعى عفاف، وقد نشأت في بيئة مستقرة ساعدتها على صقل موهبتها مبكرًا.

بداية رحلة شادية مع الفن

بدأت رحلتها الفنية على يد المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة، فتقدّمت شادية لتغني وتمثل في أستوديو مصر، حيث لفتت الأنظار إليها سريعًا، ثم شاركت بدور صغير في فيلم «أزهار وأشواك»، وبعدها رشحها بدرخان للمخرج حلمي رفلة لتشارك النجم محمد فوزي بطولة فيلم «العقل في إجازة»، وهو أول فيلم من إنتاج فوزي، وأول بطولة لها، وأول إخراج لحلمي رفلة.

حقق الفيلم نجاحًا مدويًا، مما دفع محمد فوزي للاستعانة بها مجددًا في عدة أفلام ناجحة مثل «صاحبة الملاليم»، «بنات حواء»، «الروح والجسد» و«الزوجة السابعة»، لتتوالى بعدها النجاحات وتصبح شادية واحدة من أبرز نجمات جيلها.

ريا وسكينة.. علامة في تاريخ المسرح

في عام 1983، قدّمت شادية المسرحية الكوميدية الشهيرة «ريا وسكينة» أمام عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي وأحمد بدير، لتصبح هذه المسرحية علامة بارزة في تاريخ المسرح المصري والعربي، وتؤكد من خلالها قدرتها على التألق في كل ألوان الفن.

قرار الاعتزال ونهاية الرحلة الفنية

في عام 1984، وبعد الانتهاء من تصوير فيلم «لا تسألني من أنا» أمام النجمة مديحة يسري، قررت شادية اعتزال الفن، لتسدل الستار على مسيرة فنية حافلة بالكفاح والنجاح، تاركة وراءها إرثًا فنيًا خالدًا، وذكرى إنسانية لفنانة أحبّت الحياة، وأحبها جمهورها، وظل في قلبها حلم بسيط لم يتحقق.

شادية الفنانة شادية فاطمة أحمد كمال ميلاد شادية ذكرى ميلاد شادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

العمل: 140 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب المهني خلال 18 شهرا

جانب من الاجتماع

253 مليون جنيه دعمًا من صندوق الطوارئ لـ24.5 ألف عامل خلال 18 شهرا

الأمن السيبراني

" الوزراء" يستعرض توقعات المؤسسات الدولية بشأن الأمن السيبراني خلال 2026

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد